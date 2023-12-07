Прокуратура

Прокуратура проводит проверку по факту травмирования 8-летнего ребенка в Ингушетии

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Прокуратура начала проверку по факту травмирования 8-летнего ребенка в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

«В процессе проведения прокурорской проверки будут тщательно разобраны все детали и факторы, которые повлекли за собой данное событие, а также будет дана оценка в соблюдении требований закона о защите прав несовершеннолетних», — говорится в релизе.

Отмечается, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ход проверки прокурором республики взят на контроль.

По данным информированного источника газеты «Ингушетия», трехлетний ребенок играл с кухонным ножом, который взял со стола. Восьмилетний брат, пытаясь забрать опасный предмет, случайно попал острием по своему глазу. Врачи прооперировали мальчика, но видеть он одним глазом не будет.

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