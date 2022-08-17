Прокуратурой Ингушетии организована проверка после отравления угарным газом шести человек

Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения. В том числе дети — 2010, 2012, 2015 и 2018 годов рождения.

В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования, а также дана оценка исполнения требований законодательства о несовершеннолетних. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки прокурором республики взяты на контроль, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

Газета «Ингушетия» ранее сообщала, что сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике сегодня в 04:40 мск.

По прибытии на место, в ходе осмотра квартиры по данному адресу, была обнаружена в малых количествах концентрация угарного газа, выявлена неисправность вытяжной системы (гофра) навесного газового котла.

Утечка была устранена дежурной службой. Состояние у всех пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.