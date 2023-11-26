Прокуратурой проводится проверка после ДТП с пострадавшим несовершеннолетним в Ингушетии

Отмечается, что на место происшествия для координации действий правоохранителей выезжал прокурор Назрановского района Руслан Аушев.

Будут выяснены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и защите прав несовершеннолетних.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отметил собеседник издания.

Напомним, что 25 ноября вечером на 589 км ФАД-217 «Кавказ» произошло столкновение Kia Rio и Lada Priora. В результате автоаварии пострадал ребенок. Травмированный доставлен в Сунженскую центральную районную больницу, угрозы его жизни — нет.