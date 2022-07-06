Прокуратура

Прокуратурой столицы Ингушетии организована проверка после гибели малолетней девочки

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Прокуратурой города Магаса Ингушетии организована проверка по факту выпадения в среду девочки-инвалида из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Бота Гагиева. От полученных травм ребенок скончался после доставления в больницу.

На место происшествия в целях координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор столицы республики Беслан Шадиев, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ход проверки прокурором республики взят на контроль.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что травмы несовместимые с жизнью девочка получила по неосторожности в результате падения из окна квартиры на четвертом этаже в Магасе.

Погибшая девочка была инвалидом детства, болела синдромом Дауна. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

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