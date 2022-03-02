Прокурор Ингушетии провёл плановую проверку СИЗО-1

В ходе визита прокурор совершил обход территории учреждения, посетил карантинное отделение, карцеры, медицинскую часть и другие помещения. Он провел беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными о наличии жалоб на условия содержания.

Особое внимание прокурором было уделено вопросам медицинского обеспечения и соблюдения санитарных норм и правил на территории учреждения для предотвращения распространения заболеваний среди содержащихся под стражей лиц.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ОФСИН России по республике, по итогам проверки жалоб на условия содержания в адрес прокурора не поступило.