Прокурор Сунженского района проведет выездной прием граждан в предгорном селении Аршты

«Прием пройдет 22 апреля с 15:00 до 17:00 мск в здании администрации сельского поселения Аршты. Прием ведется без предварительной записи, в порядке очередности, при этом гражданин обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении.

Рассмотрение каждого обращения будет взято на личный контроль прокурора района.

В рамках личного приема гражданин вправе подать письменное обращение в своих интересах или интересах других лиц, приложив при наличии документы, подтверждающие его доводы.