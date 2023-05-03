«Промсвязьбанк» и Ингушетия реализуют программы внедрения безналичной формы расчетов

«Промсвязьбанк» выразил готовность предложить нашей республике свои банковские продукты и услуги. Сегодня заключили с ними соглашение, которое позволит нам также участвовать в инвестиционных проектах, программах развития предпринимательства в регионе«, — написал Калиматов в своем телеграм-канале по итогам соглашения на полях Кавказской инвестиционной выставки.

Глава региона отметил, что власти будут развивать сотрудничество в области развития системы кредитования, включая программы по развитию малого и среднего бизнеса и многое другое.

Как пояснили газете «Ингушетия» в пресс-службе руководителя региона, в рамках контракта между республикой и ПАО «Промсвязьбанк» планируется развитие и внедрение современных банковских технологий в Ингушетии, реализация социально-значимых и других инфраструктурных проектов, реализация программ внедрения безналичной формы расчетов по выплате заработной платы с использованием банковских карт и т. д.

По данным пресс-службы, на Кавказской инвестиционной выставке 3-4 мая республика презентует пять прорывных проектов по созданию 15 тыс. рабочих мест, вошедших в модель экономического развития субъекта до 2030 года. Сюда входит создание второй очереди агрокомплекса «Сунжа», в рамках которой на территории предприятия появится новый тепличный комплекс и подстанция высокого класса напряжения " Тихая". Также в ТОП-5 прорывных проектов входит развитие единственного всесезонного курорта " Армхи", реализация первого инвестпроекта по развитию солнечной генерации, совместный проект участников кластера алюминиевой промышленности региона по производству литейной оснастки для изготовления алюминиевых слитков и индустриальный парк " Джейрах".