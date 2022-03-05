Против 67-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное за попытку дачи взятки

По данным следствия, 17 февраля текущего года подозреваемый, находясь в служебном помещении МО МВД России по городу Назрани, обратился к сотруднику полиции с просьбой о прекращении в отношении него процессуальной проверки и не принятию мер уголовно-правового характера, после чего неоднократно предлагал за это взятку в размере 20 тыс. рублей.

Однако не смог довести преступление до конца, так как сотрудник полиции от получения взятки отказался.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, говорится в релизе.