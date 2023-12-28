Птицекомплекс «Южный» получил сертификат качества «Продукция Кавказа»

Помимо птицекомплекса, сертификаты также получили еще шесть предприятий СКФО, а именно: тепличное хозяйство «Солнечный дар» в Ставропольском крае, «Сады Баксана» в Кабардино-Балкарии, технологичное предприятие «Чеченские минеральные воды», Межгюльская ковровая фабрика Дагестана, молочный холдинг «Мастер-Прайм. Берёзка» в Северной Осетии и Хабезский гипсовый завод в Карачаево-Черкесии. Вручал их вице-премьер Александр Новак в рамках международной выставки-форума «Россия».

Отмечается, что новая система добровольной сертификации для производителей СКФО была разработана и запущена акционерным обществом «Кавказ. РФ» совместно с Российской системой качества в текущем году. В скором времени у «Продукции Кавказа» появится свой фирменный логотип.