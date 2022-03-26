Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине

Законом устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Инициатива была внесена в палату регионов группой сенаторов и депутатов 22 марта, 23 марта Госдума приняла закон в трех чтениях.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта уточнялось, что реализация инициативы потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам министерства обороны, составит около пяти миллиардов рублей в 2022 году, отмечает РИА Новости.

Закон дает военнослужащим, которые задействованы в спецоперации, право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготам при оплате ЖКХ и другим мерам соцзащиты.

Напомним, 24 февраля России начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как сообщили накануне в министерстве обороны страны, за месяц спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, по данным Генштаба, потеряла 14 тысяч человек убитыми, 16 тыс. ранено.