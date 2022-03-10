Путин: власти контролируют ситуацию с ростом спроса на отдельные виды товаров

Президент заявил, что постоянно находится на связи с правительством по вопросу минимизации последствий санкций. Глава государства сообщил, что спрос на отдельные виды товаров в стране может повышаться, но власти контролируют ситуацию, отмечает «Ъ».

Путин отметил, что вместе со странами, которые не признают введенные санкции, Россия сможет найти решение всех проблем. «Мы вместе с нашими партнерами, теми, кто не признает эти незаконные действия, безусловно, найдем решения по всем проблемам, которые пытаются нам создать», — заявил глава государства.

Нет проблем, которые нельзя бы было решить, заявил Путин.

«Ясно, что в такие моменты всегда повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров, но у нас нет сомнений в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы и постепенно и люди сориентируются, поймут, что никаких событий, которые бы мы не могли закрыть, решить, их просто нет», — сообщил Президент.

«Ъ» напоминает, после начала 24 февраля российской военной специальной операции на Украине западные страны начали объявлять новые санкции, которые коснулись как физлиц, так и юрлиц. Последствия санкций сказались на различных сферах — от спорта до культуры.

Правительство России уже подготовило ряд мер для поддержки бизнеса в условиях санкций. Сегодня, 10 марта, стало известно, что кабмин предлагает обнулить НДС для гостиничного бизнеса, изменить порог «налога на роскошь» для автомобилей, и ряд других мер для поддержки экономики.