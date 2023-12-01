Пять человек пострадали в автоаварии в Ингушетии

«В Назрани, на улице Муталиева, столкнулись два автомобиля ВАЗ-21112 и «Мерседес». В результате пострадали пять человек, в том числе один ребенок», — рассказал собеседник.

По его словам, пострадавшие доставлены в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани.

Отмечается, что для ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства ПСО «Эрзи» — четыре человека и одна единица техники.