Пять новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки

За весь период умерло 549 человек, выздоровело — 39 963, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализировано 67 человек, 22 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 5 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 3 из них — на ИВЛ.

104 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.