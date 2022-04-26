Пять новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки
На 26 апреля в Ингушетии проведено более 821 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 683 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+5 за сутки).
За весь период умерло 549 человек, выздоровело — 39 963, сообщает региональный оперативный штаб.
Госпитализировано 67 человек, 22 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 5 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 3 из них — на ИВЛ.
104 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.