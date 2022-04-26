Коронавирус

Пять новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки

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На 26 апреля в Ингушетии проведено более 821 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 683 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+5 за сутки).

За весь период умерло 549 человек, выздоровело — 39 963, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализировано 67 человек, 22 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 5 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 3 из них — на ИВЛ.

104 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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