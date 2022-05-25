Коронавирус

Пять новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки

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На 25 мая в Ингушетии проведено более 882 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 930 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+5 за сутки).

За весь период умерло 550 человек, выздоровело — 40 235, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализировано 54 человека, 17 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 2 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации на ИВЛ — 2.

91 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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