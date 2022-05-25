Пять новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки
На 25 мая в Ингушетии проведено более 882 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 930 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+5 за сутки).
За весь период умерло 550 человек, выздоровело — 40 235, сообщает региональный оперативный штаб.
Госпитализировано 54 человека, 17 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 2 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации на ИВЛ — 2.
91 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.