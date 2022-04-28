Поздравление

Работа скорой помощи во все времена считалась ответственной — премьер Ингушетии

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Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин поздравил работников скорой медицинской помощи республики с профессиональным праздником.

«Работа скорой помощи во все времена считалась одной из самых сложных и ответственных. Принимая многочисленные вызовы, бригады скорой помощи оперативно выезжают на вызовы и оказывают первую необходимую помощь больным. Ваш самоотверженный труд заслуживает огромного уважения. Вы всегда там, где необходимы ваши знания, оперативность, внимательность и милосердие, от которых зависит здоровье, а подчас и жизнь человека», — отметил Сластенин в своем обращении.

Он напомнил, что в период борьбы с пандемией на работников скорой помощи плечи легла огромная нагрузка.

«Каждый день, рискуя своим здоровьем, вы помогаете людям, боретесь за их здоровье. И в это непростое время вы проявляли и продолжаете проявлять свои лучшие профессиональные и человеческие качества. Спасибо вам за самоотверженность, профессионализм и неравнодушие», — поблагодарил премьер-министр.

Сластенин выразил «самые теплые слова благодарности всем, кто работает в службе скорой помощи — врачам, фельдшерам, медсестрам, диспетчерам и водителям за высокое служение избранному делу» и пожелал им здоровья, счастья и благополучия.

Постановление об утверждении 28 апреля днем работника скорой медицинской помощи глава правительства России Михаил Мишустин подписал в 2020 году. Именно 28 апреля 1898 года в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.

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