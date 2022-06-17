Правительство

Работающие в отрасли пассажирских перевозок представители МСП смогут воспользоваться кредитными каникулами

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Представители малого и среднего бизнеса, работающие в сфере пассажирских перевозок, смогут в 2022 году воспользоваться кредитными каникулами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Принятое решение будет способствовать обеспечению финансовой стабильности предприятий и организаций, занятых в отрасли пассажирских перевозок, отмечается в релизе пресс-службы правительства.

Речь идет о городских, пригородных и междугородних автотранспортных перевозках, а также о пригородных железнодорожных перевозках. Теперь предприниматели, работающие в этой сфере, наравне с представителями ряда других отраслей сектора МСП смогут взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода.

На кредитные каникулы могут претендовать заемщики, которые заключили кредитный договор до 1 марта 2022 года. Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей можно до 30 сентября текущего года. Максимальный срок кредитных каникул — шесть месяцев.

Ранее правительство утвердило перечень отраслей в сегменте малого и среднего предпринимательства, представители которых смогут рассчитывать на кредитные каникулы. В число таких отраслей вошли сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное питание, информационные технологии, оптовая и розничная торговля, сфера услуг.

Также в перечне — обрабатывающие производства, включая производство лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, — всего более 70 кодов ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности).

Перечень составлен с учетом введенных в отношении России западных санкций и предложений представителей бизнеса.

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