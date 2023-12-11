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Работники администрации Сунженского района Ингушетии навестили семьи участников СВО

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Ко Дню Героев России сотрудники социального отдела Сунженской районной администрации организовали посещение семей участников СВО и вдов ветеранов ВОВ.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, в ходе мероприятий сотрудники передали фруктовые корзины от главы Сунженского района и выразили свои искренние поздравления с Днем Героев России.

«Эти визиты были прекрасной возможностью поддержать и выразить благодарность этим героям, которые отважно стояли на защите России в годы ВОВ и храбро сражаются в зоне СВО», — подчеркнули организаторы акции.

По их словам, благодаря активному взаимодействию местных органов власти и социальных служб, ветераны и их семьи могут чувствовать заботу и поддержку со стороны районной администрации и всего сообщества.

Отмечается, что организация таких мероприятий говорит о глубоком уважении и признании вклада героев России в историю страны.

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