Мероприятие

Работники культуры Ингушетии примут участие в мероприятиях, посвященных Международному дню коренных народов

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Работники культуры Ингушетии примут участие в мероприятиях, посвященных Международному дню коренных народов мира, которые пройдут 10 августа в очно-заочном варианте, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Мероприятия пройдут также в рамках Года культурного наследия народов России, их организатором является Центр культуры народов России Государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова.

В программе — лекции специалистов по сохранению нематериального культурного наследия, презентации национальных культур народов России, дискуссионные площадки и кинозал.

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