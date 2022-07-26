Работники культуры Ингушетии примут участие в мероприятиях, посвященных Международному дню коренных народов
Работники культуры Ингушетии примут участие в мероприятиях, посвященных Международному дню коренных народов мира, которые пройдут 10 августа в очно-заочном варианте, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.
Мероприятия пройдут также в рамках Года культурного наследия народов России, их организатором является Центр культуры народов России Государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова.
В программе — лекции специалистов по сохранению нематериального культурного наследия, презентации национальных культур народов России, дискуссионные площадки и кинозал.