Прокуратура

Работники мэрии города Карабулака Ингушетии представили недостоверные сведения о доходах

0

Прокуратура Карабулака Ингушетии выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в администрации города.

Установлено, что отдельные работники мэрии представили недостоверные и неполные сведения о сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год, это же касается и членов их семей.

По результатам проверки в адрес главы администрация города Карабулака внесено представление об устранении нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
С учащимися школ Ингушетии проводят антитеррористическую беседы в рамках акции «Твой выбор»
Жителя Ингушетии будут судить за реализацию контрафактного алкоголя
В Ингушетии риски прекращения деятельности оператора по обращению с ТКО отсутствуют
В Ингушетии одобрено более 600 заявок от собственников на догазификацию
В Назрани Ингушетии 24 апреля откроется ярмарка
Несколько школ города Назрани Ингушетии присоединятся к международной акции «Сад памяти»
Еще два человека задержаны в Ингушетии за участите в массовой драке с избиением полицейского
В Ингушетии прошли соревнования в рамках муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница»
Основные мероприятия по празднованию Дня Победы в Ингушетии пройдут на мемориале «Слава» в Малгобеке
В создание индустриального парка «Джейрах» в Ингушетии инвестируют 750 млн рублей
Ход весеннего призыва обсудили в городе Малгобеке Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 