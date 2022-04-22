Работники мэрии города Карабулака Ингушетии представили недостоверные сведения о доходах

Установлено, что отдельные работники мэрии представили недостоверные и неполные сведения о сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год, это же касается и членов их семей.

По результатам проверки в адрес главы администрация города Карабулака внесено представление об устранении нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.