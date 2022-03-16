Работники Минкультуры Ингушетии станут участниками благотворительной акции по сдаче крови

По словам собеседника, проведение акции запланировано на следующей неделе. Также представители министерства планируют принимать участие и в последующих мероприятиях региональной станции переливания крови.

Стороны договорились объединить усилия в сфере развития безвозмездного массового донорства крови и ее компонентов, обеспечения духовного и физического здоровья граждан.

«Для больных людей каждая потерянная минута может стоить жизни. В любую минуту и в любом месте может произойти несчастное происшествие с потерей крови у пострадавших. Поэтому очень важно регулярное донорство, позволяющее обеспечить нормальный уровень обеспечения донорской кровью и компонентами постоянно и в масштабах всей страны. Я уверена, что подобные акции будут не разовыми мероприятиями, а регулярными, что послужит отличным подспорьем для врачей. Кроме того, участие в донорстве — это постоянный и бесплатный контроль состояния нашего здоровья», — отметила Льянова.