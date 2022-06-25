Работники статистики отмечают профессиональный праздник

Как отмечает Северо-Кавказстат, сама дата выбрана неспроста — именно в этот день в 1811 году в Российском государстве появился первый отдел статистики, вошедший тогда в структуру царской полиции. Однако сбор сведений, используемых для повышения эффективности государственного управления, осуществлялся еще с глубокой древности.

К XVII веку появились уже переписные книги — в них велась подворная перепись, с целью взимания налогов. Эта модель существовала до начала XVIII века, пока подворная перепись не была преобразована Петром I в административно-финансовый учет. Такой способ проведения переписей и ревизий сохранялся на протяжении 100 лет, пока зарождение капиталистических отношений и рыночной экономики не потребовали реформирования статистики.

В 1811 году, когда появилось первое структурно обособленное статистическое отделение, начался новый этап становления отечественного учета. До середины XIX века органы статистики совершенствовали методологию сбора информации, проводили углубленные статистические проработки, которые в итоге легли в основу Крестьянской реформы 1861 года.

Начальный этап советской статистики отличался исключительной интенсивностью: проводилось большое число специально организованных

статистических переписей и обследований, плодотворно работали различные научные коллективы, был построен первый баланс народного хозяйства, совершенствовалась организационная структура государственной статистики.

В наши дни получение статистических данных все более востребовано в экономической и социальной областях. В связи с этим непрестанно совершенствуются системы сбора и обработки информации, способы ее распространения, вводятся новые показатели, соответствующие современным потребностям российского государства, и конечно же, крупные статистические наблюдения.

На территории Ингушетии функции по проведению федеральных статистических наблюдений и формированию официальной статистической информации, возложены на обособленное подразделение управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В Росстате работают более 16 тыс. специалистов. Центральный аппарат — 777 человек, из них 25% — мужчины, 75% — женщины. Территориальные органы — 15 404 человека: 8% — мужчины, 92% — женщины

Средний возраст государственных служащих: в центральном аппарате — 41,2 года, в территориальных органах — 45,6 года.

Объем выходной информации — более 20 млрд единиц.

«За сухими цифрами статистики кипит своя жизнь, и пусть в ее отчетах этого не отразить, все равно, она полезна и рисует нашу вселенную всеми красками. Уважаемые коллеги! Поздравляем с Днем статистики! Пусть расчеты будут неизменно точны, а результаты — самыми лучшими», — говорится в релизе Северо-Кавказстата.