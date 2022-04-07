Ранее судимая за незаконное хранение оружия жительница Ингушетии стала фигурантом нового дела

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Сотрудники силовых структур задержали 38-летнюю жительницу Назрани по подозрению в хранении взрывчатки в доме, сообщил газете «Ингушетия» осведомленный источник.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий по адресу проживания женщины 1984 года рождения изъято самодельное взрывное устройство дистанционного действия с поражающими элементами», — сказал источник.

Собеседник отметил, что подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания.

Ей вменяют ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

При этом он напомнил, что она в 2016 году была осуждена на 6,5 лет за участие в незаконных вооруженных формированиях, незаконное хранение оружия и применение насилия в отношении представителя власти.

По его данным, женщина, являясь женой ликвидированных боевиков, оказывала им пособническую помощь, выступала в качестве связника, а также вербовала девушек для участия в НВФ. При задержании в 2015 году она напала на стражей правопорядка, а также пыталась привести в действие СВУ.

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