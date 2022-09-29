Приговор

Ранее судимый житель Ингушетии получил 9 колонии за сбыт наркотиков

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Ранее судимый 49-летний житель Малгобекского района Ингушетии признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Судом установлено, что мужчина в марте 2020 года, в ходе оперативно-розыскного мероприятия, сбыл «условному закупщику» за 16 тыс. рублей наркотическое средство марихуану массой около 76 гр.

Малгобекский городской суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия на иждивении двух несовершеннолетних детей, назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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