Ранее судимый житель Ингушетии получил 9 колонии за сбыт наркотиков

Судом установлено, что мужчина в марте 2020 года, в ходе оперативно-розыскного мероприятия, сбыл «условному закупщику» за 16 тыс. рублей наркотическое средство марихуану массой около 76 гр.

Малгобекский городской суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия на иждивении двух несовершеннолетних детей, назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.