СВО

Раненных на Украине ингушских росгвардейцев навестили депутат и руководитель постпредства в Москве

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Депутат Госдумы Муслим Татриев и руководитель постпредства Ингушетии при Президенте России Муслим Оздоев по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова навестили 19 военнослужащих из Ингушетии, раненных в ходе СВО на Украине.

Росгвардейцы находятся в главном клиническом госпитале МВД России, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Постпред и депутат передали бойцам приветствие и пожелания скорейшего выздоровления от лица Главы и всех жителей республики.

Кроме того, сотрудникам национальной гвардии были передана необходимая одежда и предметы личной гигиены, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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