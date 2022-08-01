Раненных на Украине ингушских росгвардейцев навестили депутат и руководитель постпредства в Москве
Депутат Госдумы Муслим Татриев и руководитель постпредства Ингушетии при Президенте России Муслим Оздоев по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова навестили 19 военнослужащих из Ингушетии, раненных в ходе СВО на Украине.
Росгвардейцы находятся в главном клиническом госпитале МВД России, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Постпред и депутат передали бойцам приветствие и пожелания скорейшего выздоровления от лица Главы и всех жителей республики.
Кроме того, сотрудникам национальной гвардии были передана необходимая одежда и предметы личной гигиены, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.