Раненных на Украине ингушских росгвардейцев навестили депутат и руководитель постпредства в Москве

Росгвардейцы находятся в главном клиническом госпитале МВД России, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Постпред и депутат передали бойцам приветствие и пожелания скорейшего выздоровления от лица Главы и всех жителей республики.

Кроме того, сотрудникам национальной гвардии были передана необходимая одежда и предметы личной гигиены, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.