Растянувшееся на несколько лет строительство детсада завершено в Малгобекском районе Ингушетии

«В Инарках завершено строительство нового детского сада на 220 мест. Объект является одним из тех, чьё строительство затянулось на несколько лет», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметили в Минстрое, контракт на возведение здания в отдаленном селе был заключён в 2019 году с местной подрядной фирмой.

Согласно договору, ввести в эксплуатацию объект планировалось в конце 2021 года. Но ввиду незавершения строительства сроки сдачи были перенесены на апрель текущего года.

По его данным, строительно-монтажные работы на объекте завершены, благоустроена прилегающая к зданию территория, сейчас строители заняты монтажом оборудования.

Во время недавней встречи с Президентом РФ В. Путиным Глава республики Калиматов доложил, что в регионе в этом году сдают в эксплуатацию порядка 20 школ и 9 детских садов.

Между тем Президент РФ назвал отсутствие нужного количества образовательных и дошкольных учреждений в регионе проблемой, которая носит социальный характер.