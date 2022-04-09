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Реализацию постановления СФ о развитии Ингушетии Глава республики обсудил с сенатором и депутатами Госдумы

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Реализацию постановления Совета Федерации о социально-экономическом развитии Ингушетии Глава республики Махмуд-Али Калиматов обсудил с сенатором Беланом Хамчиевым и депутатами Госдумы Бекханом Барахоевым и Муслимом Татриевым с участием постпреда региона при Президенте России Муслима Оздоева.

«В ходе беседы, прошедшей по итогам встречи руководителя субъекта с председателем палаты регионов Валентиной Матвиенко, поднимались актуальные вопросы исполнения постановления, подготовленного по результатам Дней Ингушетии, состоявшихся в СФ в ноябре 2021 года», — отметили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Калиматов обратил внимание парламентариев на необходимость поэтапного решения проблем, указанных в документе, поскольку он является генератором решения всех ключевых и болезненных для жителей региона вопросов.

Представители законодательной власти сообщили, что работа по вынесенному в Совфеде постановлению осуществляется ежедневно в тесном взаимодействии со всеми ветвями федеральной власти и региональным правительством.

Идеи по усовершенствованию касаются транспортной и социальной инфраструктуры, сферы здравоохранения, культуры, образования, экологии, труда, занятости и соцзащиты, сельского хозяйства, промышленности и туризма, должного уровня водоснабжения.

Так, в частности, верхней палатой российского парламента были поддержаны инициативы по строительству в регионе многопрофильной больницы на 450 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену, возведению Государственной филармонии, Национальной библиотеки, Русского государственного музыкально-драматического театра, а также предложения, касающиеся объекта культурного наследия федерального значения храма Тхабы-Ерды и Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.

«Задач очень много, некоторые отрасли мы фактически с нуля поднимаем, не обновляем, но создаем инфраструктуру — это важно помнить. Такова особенность нашего субъекта. Содействие членов СФ в решении обозначенных трудностей будет способствовать дальнейшему комплексному подъему экономики республики, сокращению уровня отставания от ключевых среднероссийских показателей. Это колоссальная возможность, но ее воплощение зависит от нашей кропотливой совместной работы», — подчеркнул Калиматов.

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