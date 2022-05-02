Ребенок отравился в Ингушетии угарным газом

Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 23:16 мск. По прибытии на место ЧП аварийной службой было установлено, что в ванной комнате дома, была неисправна вытяжная система водонагревательного оборудования.

Утечка была устранена дежурной службой, угрозы безопасности здоровья жильцов нет.

Состояние пострадавшего после оказания специализированной медицинской помощи удовлетворительное.