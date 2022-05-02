Ребенок отравился в Ингушетии угарным газом
В Альтиевском административном округе города Назрани Ингушетии ночью 1 мая угарным газом отравился ребенок 2008 года рождения.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 23:16 мск. По прибытии на место ЧП аварийной службой было установлено, что в ванной комнате дома, была неисправна вытяжная система водонагревательного оборудования.
Утечка была устранена дежурной службой, угрозы безопасности здоровья жильцов нет.
Состояние пострадавшего после оказания специализированной медицинской помощи удовлетворительное.