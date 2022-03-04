Рецидивист из Ингушетии получил 2 года колонии за хранение каннабиса и угон авто

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В Ингушетии к 2 годам колонии строгого режима осудили 34-летнего местного жителя за хранение каннабиса (марихуана) и угон двух автомобилей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Судом установлено, что злоумышленник в ноябре 2020 г. в сельском поселении Яндаре угнал автомобиль знакомого, но из-за отсутствия топлива далеко уехать не смог. В том же месяце в Карабулаке он угнал припаркованный автомобиль марки ВАЗ-21144. Однако также далеко уехать с места ему не удалось из-за столкновения с припаркованным автомобилем. Уже в сентябре 2021 года мужчину задержали в Ставрополе с 51 г каннабиса», — сказал собеседник.

В отношении задержанного были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 и части 1 статьи 228 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон); незаконное приобретение и хранение наркотических средств).

Приговором Назрановского районного суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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