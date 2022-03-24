Рецидивист проведет полтора гола в колонии за нападение на полицейского в Ингушетии

«Установлено, что 2 октября 2021 года в Назрани он был остановлен инспектором ДПС в связи с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На законные требования сотрудника полиции покинуть салон машины и проследовать в отдел полиции, он начал в грубой форме высказываться нецензурной бранью и нанес представителю власти удары рукой в голову и грудную клетку», — сказал собеседник издания.

Как отметил представитель надзорного ведомства, стражам правопорядка пришлось применить силу для задержания рецидивиста.

Дебошира обвинили по ч.1 ст.318 УК (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ч. 1 ст. 264.1 УК России (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

С учетом рецидива преступления наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.