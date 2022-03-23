Экономика

Региональный фонд развития промышленности создан в Ингушетии

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В Ингушетии предприниматели смогут получить займы на реализацию инвестиционных проектов в объеме до 50 млн рублей сроком до 5 лет. Процентная ставка не превысит 5% годовых.

Как сообщается в Telegram-канале правительства, с этой целью в республике создан региональный фонд развития промышленности. Для дальнейшей его капитализации в конце января делегация от республики подала заявку на получение единой региональной субсидии.

По итогам конкурсного отбора уже в третьем квартале 2022 года фонд начнет осуществлять выдачу льготных займов предпринимателям региона.

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