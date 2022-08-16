Региональный оператор устранит очаги возгорания на мусорном полигоне в городе Малгобеке Ингушетии

«Вице-премьер отметил, что для решения проблемы будет оказана необходимая помощь. В настоящее время возгорания устраняются при помощи выделенной ОАО РН «Ингушнефть» спецтехники. Магомед Евлоев обозначил сроки для тушения локальных очагов возгорания. Кроме того, региональному оператору в течение месяца необходимо расчистить территорию», — говорится в сообщении.

По сообщениям местных жителей, повсюду разносится дым от горящих отходов, а просьбы по устранению очагов возгорания к региональному оператору «Экосистема», являющимся владельцем полигона, остаются без ответа.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что власти Малгобека обратились в надзорные органы с просьбой проверить деятельность регионального оператора ООО «Экосистема» по содержанию мусорной свалки в связи с многочисленными жалобами горожан на запах гари.