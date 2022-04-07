Регионам поручили восстановить плановую медпомощь в полном объеме

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам российских регионов в кратчайшие сроки восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме, сообщает ТАСС.

«Теперь о плановой помощи. Надо восстановить ее в полном объеме, конечно же, по всей стране. Прошу глав субъектов РФ обеспечить это в ближайшее время. Чтобы люди беспрепятственно получали консультации профильных специалистов, а также сделали отложенные операции», — сказал он, выступая в четверг с отчетом правительства в Госдуме.

По его словам, почти 50 млн человек в стране прошли диспансеризацию в 2021 году, из них около 2 млн человек — углубленную после перенесенного коронавируса.

«Важно, чтобы все могли пройти диспансеризацию и профилактические осмотры. В прошлом году это сделали почти 50 млн человек. Из них около двух миллионов [прошли] углубленную диспансеризацию после коронавируса», — сказал он.

Мишустин сообщил, что более 8 млрд рублей в ближайшее время поступит в российские регионы на оснащение отделений медицинской реабилитации.

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