Регионам СКФО дополнительно выделят более 1,1 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса

«За счет этого в ближайшие четыре года предприятия смогут получить почти 14 млрд рублей, воспользоваться банковскими продуктами, оформить займы, в том числе льготные, для развития дела и на текущие нужды», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По словам премьер-министра, динамичное развитие малого и среднего бизнеса важно для улучшения социальной и экономической ситуации в округе, создания новых рабочих мест, повышения качества жизни людей.

На необходимость увеличить возможности бизнеса в текущих условиях обратил внимание Президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, состоявшегося 12 мая.