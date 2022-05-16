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Регионам СКФО дополнительно выделят более 1,1 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса

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Более 1,1 млрд рублей будет дополнительно направлено на оказание кредитно-гарантийной поддержки малым и средним компаниям СКФО. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

«За счет этого в ближайшие четыре года предприятия смогут получить почти 14 млрд рублей, воспользоваться банковскими продуктами, оформить займы, в том числе льготные, для развития дела и на текущие нужды», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По словам премьер-министра, динамичное развитие малого и среднего бизнеса важно для улучшения социальной и экономической ситуации в округе, создания новых рабочих мест, повышения качества жизни людей.

На необходимость увеличить возможности бизнеса в текущих условиях обратил внимание Президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, состоявшегося 12 мая.

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