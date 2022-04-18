Регионам выделят около 8 млрд рублей на выплаты медикам за работу с COVID-больными

Из данной суммы более 3,3 млрд рублей направят на страховые выплаты медработникам. Право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также у водителей скорых, которые, помогая больным с коронавирусом, заразились сами.

Более 2,2 млрд рублей направят на социальные выплаты медикам, работающим в военных частях, органах внутренних дел, противопожарной службе и других ведомствах.

И согласно последнему распоряжению, свыше 2,5 млрд рублей направят на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными с коронавирусом и людьми из группы риска.

Напомним, что премьер анонсировал выделение средств на эти цели на заседании кабмина 14 апреля.