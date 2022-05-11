Правительство

Регионы смогут получить бюджетные кредиты на погашение долгов по рыночным заимствованиям

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Российские регионы в текущем году смогут получить бюджетные кредиты под 0,1% годовых на погашение долгов по рыночным заимствованиям. Правила предоставления займов на эти цели утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение позволит субъектам быстрее погасить свои обязательства, снизить расходы на обслуживание задолженности, отмечается на сайте кабинета министров.

Регионы имеют право выпускать облигации для привлечения рыночного финансирования. По этим ценным бумагам выплачивается купонный доход. Бюджетные кредиты, предусмотренные подписанным постановлением, можно будет направлять на покрытие этих обязательств. Также их разрешается использовать для выплат по займам, полученным от кредитных организаций.

Льготный бюджетный кредит можно будет получить на срок до 2028 года включительно и выплачивать равными долями с 2025 по 2028 год. Также предусматривается возможность досрочного погашения. Заем предоставляется на основании обращения региональных властей и оформляется соглашением с Минфином.

«Рассчитываем, что поддержка из федерального бюджета позволит регионам не только сократить сам рыночный долг, но и снизить платежи по его обслуживанию, а значит, высвободить ресурсы для решения наиболее актуальных вопросов, направить их на развитие экономики, социальные программы, совершенствование инфраструктуры», — отметил Мишустин на заседании правительства 11 мая.

Определить порядок предоставления в 2022 году бюджетных кредитов регионам на погашение рыночной задолженности правительству поручил Президент России по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов, состоявшегося 16 марта.

Уже в конце марта правительство направило в Госдуму законопроект, предлагающий внести изменения в Бюджетный кодекс и установить особенности исполнения региональных бюджетов в 2022 году. Соответствующий закон был подписан 1 мая. Постановление подготовлено для его реализации.

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