Рекультивацию крупнейшей в Ингушетии свалки завершат до конца 2022 года

«Работы на объекте проводятся ускоренными темпами. Этому, в том числе, способствуют благоприятные погодные условия. Подрядная организация намерена завершить работы на объекте с проведением технического и биологического этапов рекультивации до 30 октября текущего года», — сказал собеседник.

По его словам, ликвидация свалки, которая находится в непосредственной близости к Малгобеку и близлежащим населенным пунктам, сыграет очень большую роль в улучшении экологических условий проживания для местных жителей.

Напомним, работы по рекультивации свалки были начаты в 2021 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».