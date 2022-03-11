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Рекультивацию крупнейшей в Ингушетии свалки завершат до конца 2022 года

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В Малгобеке в рамках национального проекта «Экология» до конца октября 2022 года намерены завершить все этапы рекультивации крупнейшей в регионе мусорной свалки площадью 20,8 га, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона.

«Работы на объекте проводятся ускоренными темпами. Этому, в том числе, способствуют благоприятные погодные условия. Подрядная организация намерена завершить работы на объекте с проведением технического и биологического этапов рекультивации до 30 октября текущего года», — сказал собеседник.

По его словам, ликвидация свалки, которая находится в непосредственной близости к Малгобеку и близлежащим населенным пунктам, сыграет очень большую роль в улучшении экологических условий проживания для местных жителей.

Напомним, работы по рекультивации свалки были начаты в 2021 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

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