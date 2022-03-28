Республика должна сконцентрироваться на собственном производстве, считает Глава Ингушетии

Об этом заявил Глава региона Махмуд-Али Калиматов, который в воскресенье побывал на сельскохозяйственной ярмарке в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района.

Руководитель субъекта ознакомился с предлагаемой продукцией, в основном она была представлена местными производителями. Среди них государственные унитарные предприятия «Мукомольный комбинат», «Зори Кавказа», «Таргим», «Беркат», «Малгобекское», крестьянско-фермерские хозяйства, а также крупные производители «Сад-Гигант Ингушетия», птицеводческий комплекс «Южный» и другие.

Многие смогли обратиться к Калиматову со своими вопросами, просьбами и предложениями по улучшению производственного потенциала Ингушетии. Жалобы в основном касались административных барьеров и других затруднений, с которыми фермеры сталкиваются при попытках расширения деятельности, отмечает пресс-служба Главы и правительства республик.

Все обращения были рассмотрены, по ним даны поручения для их изучения и решения.

«Я поддержу всякие начинания, если они в рамках законодательства и направлены на улучшение жизни людей и уровня социально-экономического развития республики. Каждый из нас на своем месте делает в него вклад. Нет мелкой работы, незначительного или неважного промысла. Все начинания важны, особенно, когда речь идет об экологически чистой продукции под брендом «Сделано в Ингушетии», — сказал Глава.

Он также отметил, что условия внешних санкций и повышение цен на товары не должны стать поводом для спекуляции. «Сейчас ситуация складывается так, что мы должны надеяться на себя в первую очередь, вся страна сконцентрировалась на собственном производстве. Это касается всех сфер жизнедеятельности населения. Пищевая промышленность — не исключение. Мы должны сами себя обеспечивать, выращивать, производить — так мы будем в силах регулировать рынок цен и сдерживать его, не давать недобросовестным бизнесменам наживаться в трудные времена», — подчеркнул Калиматов.

Глава напомнил, что отныне ежегодно будет проводиться конкурс среди жителей региона, занимающихся натуральным хозяйством. Первый состоялся в прошлом году, 13 лучших владельцев огородов стали финалистами, среди них были определены три победителя, набравшие наибольшее количество баллов. Им вручили 1 миллион, 500 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно. Оставшиеся десять получили поощрение в размере 50 тысяч рублей каждый. По его мнению, соревнование станет хорошим подспорьем для селян, а также поводом облагородить участки и выращивать собственные плоды.

В малгобекском районе руководитель субъекта побывал в крупных продовольственных магазинах, проверил наличие продуктов питания и товаров повседневного спроса в необходимом для населения объеме и их стоимость.

Напомним, еженедельные ярмарки в Ингушетии проводятся региональным Минсельхозом по поручению руководителя субъекта с целью предоставить возможность местным жителям приобрести продукты первой необходимости по приемлемым ценам.