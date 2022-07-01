Ресурсоснабжающим организациям Ингушетии возместят убытки

Отмечается, что проект распоряжения о выделении субсидии уже внесен в правительство России.

По документу Правительство Российской Федерации профинансирует расходы региональных бюджетов на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций после установления тарифов на услуги коммунальных услуг на уровне, ниже экономически обоснованного.

Компенсация расходов предусмотрена в рамках госпрограммы по развитию Северного Кавказа на 2022-2024 годы.

Такая поддержка стала необходимой, так как в северокавказских республиках одни из самых низких тарифов на услуги ЖКХ. Это приводит к возникновению дефицита тарифной выручки, что отрицательно сказывается на расчете с контрагентами и недофинансированию ремонтных и инвестиционных программ. Поэтому власти приняли решение компенсировать компаниям выпадающие расходы, что позволит не допустить резкий рост тарифов на услуги ЖКХ.