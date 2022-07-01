Субсидии

Ресурсоснабжающим организациям Ингушетии возместят убытки

0

Ресурсоснабжающим организациям, работающим в Ингушетии, возместят выпадающие доходы, если тарифы на коммунальные услуги установят на уровне, ниже экономически обоснованного, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.

Отмечается, что проект распоряжения о выделении субсидии уже внесен в правительство России.

По документу Правительство Российской Федерации профинансирует расходы региональных бюджетов на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций после установления тарифов на услуги коммунальных услуг на уровне, ниже экономически обоснованного.

Компенсация расходов предусмотрена в рамках госпрограммы по развитию Северного Кавказа на 2022-2024 годы.

Такая поддержка стала необходимой, так как в северокавказских республиках одни из самых низких тарифов на услуги ЖКХ. Это приводит к возникновению дефицита тарифной выручки, что отрицательно сказывается на расчете с контрагентами и недофинансированию ремонтных и инвестиционных программ. Поэтому власти приняли решение компенсировать компаниям выпадающие расходы, что позволит не допустить резкий рост тарифов на услуги ЖКХ.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии сняли коронавирусные ограничения в связи с улучшением эпидобстановки
В Малгобеке Ингушетии завершилось асфальтирование улицы Эльдиева
В Назрани пройдет концерт к 98-летию ингушской государственности
Артисты Русского театра Ингушетии представят в Магасе спектакль «Риск»
Жителя Ингушетии будут судить за незаконный оборот оружия
Воспитанники центра туризма и краеведения Ингушетии поздравили жительницу Малгобека со столетним юбилеем
Юные дзюдоисты из Ингушетии успешно выступили на соревнованиях в Грозном
Власти Назрани Ингушетии помогут семье приобрести строительные материалы для восстановления дома
Борцы вольного стиля из Долаково Ингушетии стали победителями и призерами турнира в Чечне
В Ингушетии подвели итоги межрегионального турнира по панкратиону
В Ингушетии наградили лучшего выпускника военной академии воздушно-космической обороны России

Главное

Яндекс.Метрика

 