Родителям тройни из Альтиево вручили подарки от Главы Ингушетии

«Вице-премьер Ингушетии Марьям Амриева вместе с министром здравоохранения Магомед-Баширом Балаевым навестила семью Плиевых, живущую в селении Альтиево, в которой родилась тройня. От имени Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова Марьям Амриева в качестве подарка преподнесла маме тройняшек денежную выплату, а также детскую одежду, коляски и игрушки», — говорится в сообщении.

Зампред отметила, что это крайне редкий случай как в масштабах региона, так и страны. Она поздравила теперь уже многодетную семью с радостным событием, пожелав им крепкого здоровья и благополучия.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в конце декабря 2021 года в Республиканском перинатальном центре в Назрани родилась тройня: два мальчика и девочка. Дети появились на свет раньше положенного срока с серьезным дефицитом веса. Мальчик родился с экстремально низкой массой тела — 900 грамм, девочки весили при рождении чуть больше — по 1170 гр и 1230 гр. Выписали малышей только в конце марта. Медики оказывали младенцам необходимую медпомощь, выхаживая их на протяжении около 4-х месяцев.

Сейчас дети набрали свою норму веса и абсолютно здоровы: мальчик весит уже более 4 кг, а девочки почти догнали брата.