Родным пятерых погибших на Украине военнослужащих из Ингушетии передали ордена Мужества
Родным пятерых военнослужащих из Ингушетии, погибших на Украине при проведении спецоперации и награжденных указом Президента России, передали ордена Мужества. Церемония состоялась в зале Славы администрации Главы республики с участием руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова и заместителя начальника штаба Южного военного округа Владимира Балубы.
«Сегодня, как знак настоящего мужества и верности воинскому долгу, мы передаем Ордена Мужества родным и близким наших военнослужащих, погибших смертью храбрых, спасая жителей Донбасса от геноцида со стороны нацистов. Они — родные и близкие люди для каждого жителя Ингушетии, и в наших сердцах всегда будут жить их имена. Это — сержант Торшхоев Илез Алиевич, ефрейтор Мержоев Беслан Магомедович, рядовой Муталиев Ахмед Мустафаевич, сержант Албаков Абдул-Азит Муссаевич, рядовой Хадзиев Тимур Саварбекович», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.
Обращаясь к присутствующим в зале Славы, он отметил, что в настоящее время представители всех регионов России мужественно выполняют свой служебный долг в ходе военной спецоперации, среди них и военнослужащие из Ингушетии обеспечивающие безопасность нашей страны и каждого ее многонационального народа.
Калиматов также подчеркнул, что погибшие военнослужащие показали пример беззаветной храбрости. «Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать сегодня и завтра семьи наших погибших Героев. В любое время необходимая помощь будет им оказана властями республики», — добавил руководитель субъекта.
Генерал-майор Балуба выразил соболезнование родным погибших. «Сейчас мы проживаем непростые времена и решаем очень сложные задачи. Весь западный мир ждет нашего поражения, но там ошибаются. Наша многонациональная Россия объединилась, потому что все народы нашей Родины понимают, чем нам грозит поражение», — сказал он.
Замначальника штаба Южного военного округа отметил, что «очень тяжело и горестно, когда гибнут наши ребята — русские, ингуши, буряты и другие военнослужащие различных национальностей».
«От себя лично и от командования Южного военного округа хочу выразить вам соболезнование. Мы всегда будем помнить подвиг ваших сынов, спасибо вам за них», — подчеркнул Балуба.