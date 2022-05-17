Родным пятерых погибших на Украине военнослужащих из Ингушетии передали ордена Мужества

«Сегодня, как знак настоящего мужества и верности воинскому долгу, мы передаем Ордена Мужества родным и близким наших военнослужащих, погибших смертью храбрых, спасая жителей Донбасса от геноцида со стороны нацистов. Они — родные и близкие люди для каждого жителя Ингушетии, и в наших сердцах всегда будут жить их имена. Это — сержант Торшхоев Илез Алиевич, ефрейтор Мержоев Беслан Магомедович, рядовой Муталиев Ахмед Мустафаевич, сержант Албаков Абдул-Азит Муссаевич, рядовой Хадзиев Тимур Саварбекович», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Обращаясь к присутствующим в зале Славы, он отметил, что в настоящее время представители всех регионов России мужественно выполняют свой служебный долг в ходе военной спецоперации, среди них и военнослужащие из Ингушетии обеспечивающие безопасность нашей страны и каждого ее многонационального народа.

Калиматов также подчеркнул, что погибшие военнослужащие показали пример беззаветной храбрости. «Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать сегодня и завтра семьи наших погибших Героев. В любое время необходимая помощь будет им оказана властями республики», — добавил руководитель субъекта.

Генерал-майор Балуба выразил соболезнование родным погибших. «Сейчас мы проживаем непростые времена и решаем очень сложные задачи. Весь западный мир ждет нашего поражения, но там ошибаются. Наша многонациональная Россия объединилась, потому что все народы нашей Родины понимают, чем нам грозит поражение», — сказал он.

Замначальника штаба Южного военного округа отметил, что «очень тяжело и горестно, когда гибнут наши ребята — русские, ингуши, буряты и другие военнослужащие различных национальностей».

«От себя лично и от командования Южного военного округа хочу выразить вам соболезнование. Мы всегда будем помнить подвиг ваших сынов, спасибо вам за них», — подчеркнул Балуба.