Награждение

Родственникам погибших при защите Донбасса военнослужащих из Ингушетии вручены государственные награды

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В Ингушетии вручили награды родственникам бойцов, погибших при спецоперации по защите Донбасса в Украине, сообщил руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.

«Вместе с командующим Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенантом Сергеем Захаровым передал государственные награды родным и близким наших героев, воинов войск национальной гвардии России, погибших при исполнении воинского долга в Донбассе. Мы скорбим, но в то же время и гордимся, что у нас такие сыновья и братья, земляки, друзья и соседи»", — написал Калиматов в своем телеграмм-канале.

Руководитель региона в ходе церемонии в столице Ингушетии Магасе отметил, что родители воспитали настоящих мужчин, сильных и смелых, верных своему слову и долгу.

Глава республики заявил, что семьи героев не одиноки, у них всегда будет поддержка, и им всегда будет оказана помощь.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии отправили более 100 тонн гуманитарного груза для военнослужащих и жителей ЛНР и ДНР.

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