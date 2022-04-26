Родственникам погибших при защите Донбасса военнослужащих из Ингушетии вручены государственные награды

«Вместе с командующим Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенантом Сергеем Захаровым передал государственные награды родным и близким наших героев, воинов войск национальной гвардии России, погибших при исполнении воинского долга в Донбассе. Мы скорбим, но в то же время и гордимся, что у нас такие сыновья и братья, земляки, друзья и соседи»", — написал Калиматов в своем телеграмм-канале.

Руководитель региона в ходе церемонии в столице Ингушетии Магасе отметил, что родители воспитали настоящих мужчин, сильных и смелых, верных своему слову и долгу.

Глава республики заявил, что семьи героев не одиноки, у них всегда будет поддержка, и им всегда будет оказана помощь.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии отправили более 100 тонн гуманитарного груза для военнослужащих и жителей ЛНР и ДНР.