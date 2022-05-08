Росгвардейцы Ингушетии почтили память солдат-победителей

Как сообщает пресс-служба ведомства, ранее бойцы вневедомственной охраны поздравили жителей городов Ингушетии с 77-летием Победы в Великой Отечественной войне и вручали георгиевские ленты — традиционный символ подвига народа-победителя.

«Сотрудники вневедомственной охраны традиционно принимают участие в акциях, посвященных Дню Победы. Жители городов также тепло встречают эту инициативу и с большой радостью принимают поздравления и георгиевские ленты», — отметил начальник отделения вневедомственной охраны по городу Малгобеку подполковник полиции Ахмет-Хан Цолоев.