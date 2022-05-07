Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в акции «Парад у дома ветерана»
В преддверии Дня Победы сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Ингушетии, вместе с военным оркестром Моздокского полка войск национальной гвардии, посетили ветеранов Великой Отечественной войны Камбулата Гайсанова и Магомеда Медарова в городе Назрани.
Для ветеранов и организаторов мероприятия военнослужащие оркестра исполнили композиции военных лет и сыграли «Прощание славянки» для прохождения торжественным маршем, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике.
В парадный строй у домов ветеранов встали сотрудники вневедомственной охраны, учащиеся Горского кадетского корпуса и юнармейцы. В завершение гости вручили ветеранам цветы и подарки и поздравили с наступающим праздником.