Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в акции «Парад у дома ветерана»

Для ветеранов и организаторов мероприятия военнослужащие оркестра исполнили композиции военных лет и сыграли «Прощание славянки» для прохождения торжественным маршем, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике.

В парадный строй у домов ветеранов встали сотрудники вневедомственной охраны, учащиеся Горского кадетского корпуса и юнармейцы. В завершение гости вручили ветеранам цветы и подарки и поздравили с наступающим праздником.