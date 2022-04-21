Донорство

Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в донорской акции

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Сотрудники вневедомственной охраны управления национальной гвардии по Ингушетии приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу», сообщает пресс-служба ведомства.

Перед процедурой донации росгвардейцы прошли необходимый медицинский осмотр и заполнили специальную анкету о самочувствии и состоянии здоровья.

«В нашем отделе немало доноров со стажем, служит также «Почетный донор», и в целом сотрудники с энтузиазмом участвуют в таких акциях. Мы надеемся на своем примере показать необходимость сдачи крови», — отметил старший лейтенант полиции Умалат Костоев.

Медики поблагодарили сотрудников национальной гвардии, отметив высокую гражданскую ответственность личного состава ведомства и выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

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