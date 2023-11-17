Акция

Росгвардейцы Ингушетии присоединились к всероссийской патриотической акции

0

Сотрудники Управления Росгвардии по Ингушетии в рамках всероссийской акции «Есть такая профессия — Родину защищать!» приняли участие в круглом столе, который прошел в центре образования г. Магаса.

Участниками мероприятия также стали представители регионального МВД, городской администрации, учащиеся школ республики. Гости в погонах рассказали ребятам о своей службе, об истории войск правопорядка и правоохранительных органов, о стоящих перед ведомствами задачах, о подвигах военнослужащих и сотрудников, совершенных в разное время.

Собравшиеся обсудили важность добросовестного выполнения гражданского и воинского долга, защиты интересов страны и обеспечения ее национальной безопасности. Стражи порядка отметили, во имя чего совершаются подвиги, переносятся тяготы и лишения, а также призвали молодых людей быть патриотами.

В завершение ребята задали правоохранителям интересующие вопросы, на которые получили развернутые ответы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В МКЖР Ингушетии проходит выставка, посвященная царскому генералу Эльберту Нальгиеву
В управлении ФССП по Ингушетии прошли учения по взаимодействию ведомств при ЧС
Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог сестре погибшего участника СВО с трудоустройством
В Магасе прошел молодежный турнир по стрельбе из лука
Ингушетия получит 299,55 млн на расходы по соцконтрактам
Спецбригада из Ингушетии начала аварийно-восстановительные работы в Молочанске
Пенсионерке-инвалиду из Ингушетии восстановили выплаты после вмешательства УПЧ в регионе
Десять сотрудников Минимущества в Ингушетии уличены в сокрытии доходов
Избиратели Ингушетии участвуют в тестовой тренировке по дистанционному электронному голосованию
В Ингушетии прошла презентация музыкального атласа
Для школьников Ингушетии проводят профориентационные уроки «Россия — мои горизонты»

Главное

Яндекс.Метрика

 