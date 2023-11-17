Росгвардейцы Ингушетии присоединились к всероссийской патриотической акции

Участниками мероприятия также стали представители регионального МВД, городской администрации, учащиеся школ республики. Гости в погонах рассказали ребятам о своей службе, об истории войск правопорядка и правоохранительных органов, о стоящих перед ведомствами задачах, о подвигах военнослужащих и сотрудников, совершенных в разное время.

Собравшиеся обсудили важность добросовестного выполнения гражданского и воинского долга, защиты интересов страны и обеспечения ее национальной безопасности. Стражи порядка отметили, во имя чего совершаются подвиги, переносятся тяготы и лишения, а также призвали молодых людей быть патриотами.

В завершение ребята задали правоохранителям интересующие вопросы, на которые получили развернутые ответы.