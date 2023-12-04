Память

Росгвардейцы Ингушетии провели уроки мужества в День Неизвестного солдата

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Сотрудники и военнослужащие управления войск национальной гвардии по республике провели в подшефных школах уроки мужества, посвященные Дню Неизвестного солдата, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы рассказали ребятам о беспримерном мужестве и героизме бойцов Красной армии, проявленном ими в жестокой схватке с фашистами в годы Великой Отечественной войны, подчеркнули, что до сих пор не прекращается деятельность по поиску останков героев того лихолетья, увековечению памяти павших в боях с «коричневой чумой».

Гости в погонах поделились со слушателями и рассказами о современниках — своих боевых товарищах, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Их память собравшиеся почтили минутой молчания.

Руководство школ выразили слова признательности представителям Росгвардии за активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

«Мы обязаны чтить и помнить о подвиге предков, отдавших жизни за нашу свободу, и как можно чаще рассказывать о них молодежи. Необходимо воспитывать в молодых людях уважение к воинской доблести и бессмертному подвигу погибших российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестным», — отметил подполковник Андрей Албетков.

Напомним, День Неизвестного солдата отмечается в России ежегодно 3 декабря.  

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