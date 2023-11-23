Гуманитарная помощь

Росгвардейцы Ингушетии собрали гуманитарную помощь для жителей сектора Газа

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Сотрудники и военнослужащие управления войск национальной гвардии по Ингушетии присоединились к сбору гуманитарной помощи для палестинцев, проживающих в секторе Газа.

Так, росгвардейцы в кратчайшие сроки собрали и передали материальную помощь в региональный пункт приема, открытый в столице республики. Руководитель благотворительного фонда «Тешам» Ахмед Костоев поблагодарил правоохранителей за существенный вклад, подчеркнув, что они в числе первых откликнулись на призыв Главы региона протянуть руку помощи палестинцам.

«Это очень важная гуманитарная миссия. Нужно помочь людям, которые оказались в тяжелых условиях. Уверены, что жители Палестины ощутят нашу поддержку», — подчеркнул в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» заместитель начальника штаба территориального управления полковник полиции Амерхан Торшхоев.

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