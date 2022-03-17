Роскомнадзор не ограничит работу WhatsApp в России

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Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается, сбои в его работе не связаны с ограничениями других ресурсов Meta Platforms, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перебои в работе мессенджера наблюдаются и в других странах и напоминают ситуацию со сбоем сервисов Meta в начале октября 2021 года, ответственность за которые взяла на себя сама компания.

Роскомнадзор 4 марта заблокировал в России сеть Facebook из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, а 14 марта — Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.

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