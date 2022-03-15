Роспотребнадзор по Ингушетии начал консультировать граждан в рамках Всемирного дня прав потребителей

Как сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве, задать свои вопросы жители региона могут, позвонив на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по республике по телефонам: 8-800-100-60-66; (8734)55-03-21 с 10:00 до 17:00 часов, в пятницу с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00 часов).

Также можно позвонить в консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ингушетии» по телефонам: 8(8732) 22-74-55, 22-91-76, 22-89-22 (факс) с 10 до 17 часов по местному времени.

Кроме того, жители районов могут обратиться в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора: в г. Сунжа — улица Комсомольская, 126, тел. 72-25-42; в г. Малгобек — улица Восход, 14, тел. 62-30-07.

Напомним, Всемирный день прав потребителей проводится ежегодно 15 марта, начиная с 1983 года, а с 1994 года широко отмечается и в Российской Федерации.