Россельхознадзор по Ингушетии проверил школьную столовую в селе Нестеровское

Инспекторы посетили столовую, ознакомились с условиями и сроками хранения мясо-молочной и рыбной продукции, проверили и наличие сопроводительных документов, накладных.

Специалисты ведомства обнаружили несколько нарушений, в частности, в порядке хранения продуктов. Так, например, молоко хранилось в соседнем с пищеблоком здании, а это нарушение

ГОСТа. Были составлены административные протоколы. Данная работа продолжится, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.