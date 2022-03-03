Россельхознадзор по Ингушетии проверил школьную столовую в селе Нестеровское

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В первой школе сельского поселения Нестеровское Россельхознадзор по Ингушетии проверил пищеблок.

Инспекторы посетили столовую, ознакомились с условиями и сроками хранения мясо-молочной и рыбной продукции, проверили и наличие сопроводительных документов, накладных.
Специалисты ведомства обнаружили несколько нарушений, в частности, в порядке хранения продуктов. Так, например, молоко хранилось в соседнем с пищеблоком здании, а это нарушение

ГОСТа. Были составлены административные протоколы. Данная работа продолжится, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.

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